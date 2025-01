Sky – Kvaratskhelia-Psg, il Napoli apre alla cessione ma solo alle proprie condizioni. La situazione

Il Napoli apre alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg. Lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Scrive il collega sul suo profilo sito ufficiale che gli azzurri hanno aperto all’idea di cedere il proprio fuoriclasse già nella sessione di mercato di gennaio, per la quale l’interesse dei parigini è molto forte. Tuttavia, quest’affare si farà solamente alle condizioni stabilite dai partenopei. Secondo quanto riportato, i partenopei richiedono 80 milioni di euro senza contropartite tecniche. Mentre la base di partenza dei francesi è quella di una cifra inferiore, volendo però negoziare per arrivare all’acquisto. Intanto, il georgiano non è più centrale nel progetto partenopeo, e la società sta già sondando dei profili per ripartire senza di lui.