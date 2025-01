Romano – Rinnovo Kvaratskhelia, il georgiano non risponde. E il Psg rimane attento

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato una novità riguardante la situazione di mercato di Khvicha Kvaratskhelia. Stando a quanto riportato sul suo profilo X, il georgiano non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del Napoli. Intanto, il Paris Saint-Germain rimane vigile sul calciatore, in quanto intenzionato ad acquistarlo dalla scorsa estate. “Resta sul tavolo l’importante contratto offerto dal Napoli a Khvicha Kvaratskhelia… ancora nessuna risposta. Il Paris Saint-Germain rimane attento alla situazione e in contatto attivo per essere informato. Kvara, in cima alla lista del Psg dalla scorsa estate”.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1877290039761076266