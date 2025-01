Romano – Kvaratskhelia, il Psg disposto ad offrire Skriniar. Ma tutto dipenderà dal Napoli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, svela delle novità in merito all’interessamento del Psg per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, i parigini sono pronti a presentare la loro offerta ufficiale e sono in contatto diretto con il Napoli. Inoltre, potrebbero offrire un calciatore per diminuire lo sforzo economico, tra cui Milan Skriniar. Di seguito, il tweet. “Di più sulla storia tra Kvhicha Kvaratskhelia ed il Psg riportata prima. Il Psg ed il Napoli sono in contatto diretto… mentre i parigini intensificano gli sforzi perché ciò avvenga, aprendo ad offrire calciatori (incluso Skriniar) più contanti nell’accordo. Tutto dipenderà dalla decisione del Napoli”.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1877323169884680663