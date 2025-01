Romano – Kvaratskhelia apre all’addio al Napoli. Il Psg tratta già con l’entourage

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul proprio profilo X a proposito della situazione riguardante la trattativa tra Khvicha Kvaratskhelia ed il Psg. Secondo quanto riportato, il georgiano ha aperto alla cessione a gennaio. Intanto, il suo entourage è al lavoro per trovare un accordo con i parigini. Si discuterà poi dell’offerta di 80 milioni di euro. Di seguito, il tweet di riferimento. “Kvhicha Kvaraskhelia ha decisamente aperto le porte ad una cessione a gennaio. Su questo c’è il Psg. I parigini sono i favoriti ed in diretto contatto con il Napoli, come rivelato oggi. Discusso un affare di circa 80 milioni di euro, mentre la trattativa tra Psg e l’entourage di Kvara procede bene”.

