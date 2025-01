Relevo – Kvaratskhelia, il Psg pronto all’offerta ufficiale. La palla passa al Napoli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha scritto sul proprio profilo X a proposito della vicenda di mercato che lega Khvicha Kvaratskhelia ed il Psg. Secondo quanto riportato, i club sono in contatto e i parigini stanno preparando un’offerta per gennaio. La decisione finale, è però nelle mani del Napoli. Di seguito, il contenuto del tweet: “Paris Saint-Germain e Napoli in contatto per Khvicha Kvaratskhelia. Il club francese sta studiando una prima offerta ufficiale. Il PSG pronto a prendere il georgiano a gennaio. Decisione in mano al Napoli”.

