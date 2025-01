Napoli, obiettivo Danilo: trattativa con la Juventus dopo il 25 gennaio

Il Napoli ha deciso di puntare su Danilo della Juventus per rinforzare la difesa, ma non intende pagare alcun indennizzo al club bianconero per assicurarsi il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione potrebbe sbloccarsi solo dopo il 25 gennaio, data in cui si giocherà Napoli-Juventus allo stadio Maradona.

Sarà probabilmente in quell’occasione che le due società potrebbero intavolare una trattativa per trovare un accordo. Tuttavia, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, non sembra intenzionato a facilitare il trasferimento di un giocatore a una diretta concorrente. Di conseguenza, l’arrivo di Danilo al Napoli potrebbe concretizzarsi soltanto negli ultimi giorni di mercato.

Il fatto che il club partenopeo non stia cercando alternative in questo momento dimostra chiaramente la volontà di puntare esclusivamente sull’ex difensore del Manchester City.