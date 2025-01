L’Équipe – Anche il Manchester United su Kvaratskhelia, sul tavolo uno scambio con Rashford? La situazione

Dopo averci già provato in estate, il Psg ha effettuato un forte rilancio per Khvicha Kvaratskhelia, cercando di portarlo alla sua corte già nel mercato di gennaio. Tuttavia, i parigini non sono gli unici a volere il numero 77 del Napoli. Secondo quanto riportato da L’Équipe, infatti, c’è anche l’interesse del Manchester United, che è pronto a fare concorrenza ai francesi. L’idea del club inglese è quella di coinvolgere Marcus Rashford nella trattativa, proponendolo ai partenopei. Dunque, il georgiano si appresta ad essere uno dei calciatori più chiacchierati di questa sessione di mercato invernale.