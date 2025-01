Il Villarreal è vicino a chiudere l’accordo con Rafa Marín

Il Villarreal sta portando avanti da giorni delle trattative per l’ingaggio del difensore Rafa Marín, e sembra che queste negoziazioni siano ormai giunte alla fase finale. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, il club spagnolo è molto vicino a raggiungere un accordo con il giovane giocatore, che ha attirato l’attenzione per le sue qualità difensive.

Rafa Marín, attualmente sotto contratto con il Real Madrid, ha mostrato grande potenziale nelle sue esperienze passate con la squadra B dei Blancos, il Real Madrid Castilla. Il difensore, che ha un buon mix di fisico e abilità tecniche, potrebbe rappresentare una risorsa importante per il Villarreal, rinforzando la sua retroguardia in vista della seconda metà della stagione.

Il club giallo, che sta attraversando un periodo di rinnovamento e di crescita, vede in Rafa Marín una pedina fondamentale per il futuro. La trattativa, che è stata in corso per diversi giorni, è vicina alla conclusione e potrebbe portare l’ex giocatore del Castilla a firmare un contratto con il Villarreal nelle prossime ore.