Il Mattino – Napoli, c’è un accordo con il Lecce per Dorgu ma arriverebbe a fine stagione

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Lecce per Dorgu, che però resterebbe in giallorosso fino al termine della stagione: “Il Napoli intanto ieri ha ufficializzato l’ingaggio del giovane trequartista Luis Hasa, 21 anni proveniente dal Lecce, che dopo avere sostenuto le visite mediche a Roma (Villa Stuart) ha firmato un contratto fino al 2029 in azzurro. Con il club salentino c’è un’intesa di massima anche per il promettente esterno sinistro Patrick Dorgu (20), che però rimarrà in giallorosso fino a giugno per poi fare le valigie“.