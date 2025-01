Il Mattino – Il Napoli e Danilo hanno già un accordo: si aspetta il via libera della Juve

Il Mattino si è soffermato sulla trattativa tra il Napoli e Danilo: “In difesa, il Napoli aspetta solo che il lungo braccio di ferro tra Danilo e la Juve arrivi ad una conclusione (prima di dare il via libera al prestito di Rafa Marin). Il 33enne brasiliano è finito fuori rosa, si allena ai margini alla Continassa, ha un accordo con il club azzurro (18 mesi), ma la Vecchia Signora chiede un indennizzo che DeLa non intende riconoscerle. Del resto il giocatore tra poche settimane avrà lo status di svincolato e potrà firmare con chiunque (a partire da giugno prossimo). La sensazione è che l’operazione andrà in porto comunque in questa sessione di mercato“.