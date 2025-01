Del Genio: “Kvara al Psg? Zhegrova mancino come Politano, Neres e Ngonge. I parigini in quella posizione hanno Barcola”

Paolo Del Genio, giornalista, ha scritto sui propri profili social a proposito della vicenda di mercato che racconta di un ritorno di fiamma del Psg per Khvicha Kvaratskhelia. Il collega, ragiona sulle caratteristiche di Edon Zhegrova, designato come possibile erede del georgiano, oltre che di quelle di alcuni elementi a disposizione di Conte. Di seguito, il commento. “Non vado su notizie di mercato e non le commento nemmeno. Però ricordo a tutti che Zhegrova è mancino come Politano, Neres e Ngonge e che Kvaratskelia è destro e gioca a sinistra come Barcola, destro anche lui, che è tra i migliori giocatori del PSG in questa stagione”.