Cds – Napoli, Politano e Kvara vicini al rientro; le condizioni di Olivera non preoccupano

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle condizioni degli infortunati in vista della sfida contro il Verona: “Le condizioni di Politano e Kvaratskhelia continueranno a essere valutate. C’è fiducia per il doppio recupero. Entrambi avevano saltato la trasferta del Franchi: il primo per un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, il secondo per un affaticamento muscolare. Migliorano anche le condizioni di Olivera, ko nel finale contro la Fiorentina dopo un contrasto con Colpani: trauma contusivo al polpaccio sinistro. Infortunio meno grave del previsto e strada del recupero in discesa“.