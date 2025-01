Cds – Napoli, per l’affare Casadei c’è lo stesso intermediario di quello per Lukaku

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla possibile cessione di Cesare Casadei in direzione Napoli sta lavorando Ali Barat, lo stesso intermediario che lavorò anche a quella di Romelu Lukaku la scorsa estate: “Alla vicenda della cessione di Cesare, con il ruolo d’intermediario per conto dei Blues, sta lavorando l’agente Ali Barat, lo stesso che ha agito nel corner del Chelsea nel corso della trattativa che ad agosto ha portato al trasferimento di Lukaku in azzurro; lo stesso che nei giorni thrilling dei negoziati per portare Osimhen a Londra, a fine mercato estivo, s’è mosso nell’ombra per chiudere l’operazione con i Blues, piombando a Napoli tra il 29 e il 30 agosto“.