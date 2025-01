CdS – Kvaratskhelia, ritorno imponente del Psg il motivo del ritardo nel rinnovo. La situazione

Khvicha Kvaratskhelia può lasciare subito il Napoli, lo rivela l’edizione online de Il Corriere dello Sport. C’è stato un blitz improvviso e molto forte del Psg, che mette sul tavolo circa 80 milioni di euro, oltre che il cartellino di Milan Skriniar. La questione rinnovo, racconta la testata, sembrava portata a termine, tanto che mancava soltanto la firma del georgiano. Questa, non è arrivata proprio per questo ritorno di fiamma dei parigini, che ora fanno sul serio per lui. Intanto, il Ds Giovanni Manna si cautela cercando di ingaggiare il kosovaro Eric Zhegrova del Lille.