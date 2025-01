Cds – Il Napoli pensa a Frattesi, ma la richiesta dell’Inter per lui è di 45 milioni

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando a Davide Frattesi: “La voglia di Frattesi di cercare nuovi stimoli, in virtù di una legittima insoddisfazione per il minutaggio meno ampio di quanto non immaginasse all’alba della sua esperienza interista ma di un impatto quasi sistematicamente incisivo sulle partite, ha riacceso in un clic anche la fiamma del Napoli. L’operazione è molto complessa per svariati motivi. Due o tre, non a caso: i parametri economici e le ambizioni di club e giocatore. Con ordine. La prima richiesta dell’Inter a tutti i pretendenti all’acquisto del giocatore – 25 anni, nel pieno – è 45 milioni: o così o niente. Alta e perentoria. Magari trattabile fino a 38-40 milioni, ma la valutazione sottende la volontà di provare a ricucire lo strappo e a tenere Frattesi quantomeno fino a chiusura di stagione. Il ds Manna, senza dubbio dotato di una certa fantasia nella costruzione degli affari, può proporre un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale; sulla cifra, beh, non si scappa. È quella. Elevata“.