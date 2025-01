CdM – Ngonge, non solo il Bologna, c’è un’altra squadra in Serie A interessata. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito della situazione di mercato di Cyril Ngonge. Il belga, sotto la gestione di Antonio Conte, ha giocato perlopiù scampoli di partita, motivo per cui potrebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dalla testata, l’agente William D’Avila sta cercando una nuova sistemazione per lui in Serie A. Su tutte, spunta l’interesse del Bologna, a cui piace tanto. Ma, nelle ultime ore, si è fatto avanti anche l’Hellas Verona, squadra da cui gli azzurri hanno acquistato lo scorso gennaio il calciatore.