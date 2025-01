Calemme: “Concreta la trattativa tra Kvara e Psg, al georgiano manca serenità che ritroverebbe a Parigi”

Il giornalista di As Mirko Calemme sul proprio profilo X ha scritto in merito alla possibile cessione di Kvaratslhelia al Psg, che si fa sempre più concreta come opzione. Al georgiano manca la lucidità e la mente sgombra dei primi 6 mesi azzurri, che l’hanno portato ad affermarsi come top mondiale e alla vittoria dello scudetto. Libertà mentale che potrebbe ritrovare trasferendosi al Psg dove non ci sarebbe una situazione particolare per il rinnovo come invece sta accadendo col Napoli ormai dall’estate. La sua cessione potrebbe aver senso nel momento in cui a sostituirlo arriverebbe un grande esterno, come Zhegrova del Lille. Queste le sue parole: “La trattativa tra il Napoli e il PSG per Kvaratskhelia, svelata oggi da ‘Il Roma’, è concreta. In virtù dell’offerta (circa 90M€), di quanto accaduto con Osimhen e dell’esplosione di David Neres, posso capire che gli azzurri siano molto tentati. Bisogna poi essere onesti sul rendimento del georgiano, per me condizionato dalla sua situazione contrattuale (il rinnovo è sul tavolo da mesi, ma, per sua volontà, la trattativa non è mai decollata). Resta un giocatore di livello altissimo e indiscutibile, che libero mentalmente a Parigi tornerebbe a fare cose straordinarie, ma attualmente è lontano dai livelli strabilianti dei primi sei mesi ed evidentemente non sereno: non segna dal 29 ottobre e, da allora, ha siglato un solo assist. Numeri non da lui. Potrebbe avere senso, dunque, la sua cessione, a patto di sostituirlo con un grande esterno che non abbassi il livello del parco attaccanti a disposizione di Conte. Zhegrova, in questo senso, sarebbe un grande colpo”.