Calaiò: “Casadei è un gran prospetto per il Napoli. Su Kvara…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare di Casadei e di Kvara. Ecco cosa ne pensa:

“Casadei fa al caso del Napoli? Fa parte dei desideri di tante squadre, molto chiacchierato. Sembrava del Torino ma il Napoli si è fatto sotto. Giocatore giovane e importante, sentendo amici dello staff del Chelsea mi hanno detto che chi lo prenderà farà un affare. Il Napoli ha bisogno di un altro centrocampista, si parla di lui e di Fazzini. Raspadori a centrocampo? Io continuo a vederlo come attaccante, inoltre il fatto è che Raspadori non è l’alternativa di nessuno, giocherà soltanto quando Conte dovrà riprendere le partite inserendo il 4-2-3-1. Quindi, anche per una questione di prospettiva, un centrocampista dovrà arrivare.

Come gestirebbe la questione Kvaratskhelia? Se lo perdi devi trovare un’altra alternativa, si continua parlare di Chiesa e ci sarà un motivo, si vocifera fin troppo di questo. Per me era difficile che si muovesse a gennaio ma a quanto pare non è un’eresia. Fossi stato in lui avrei rinnovato con il Napoli per poi, eventualmente, vedere se ci fosse qualche offerta. Di certo, adesso è più facile farne a meno”.