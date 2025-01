Antonio Di Natale su Scuffet al Napoli: “Contento per lui e Meret, grandi qualità fin dai tempi di Udine”

L’ex attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale ha commentato, in un’intervista al Messaggero Veneto, il recente trasferimento di Simone Scuffet al Napoli, dove ritroverà Alex Meret, compagno di squadra ai tempi di Udine.

Di Natale ha dichiarato: “Sono contento per il Napoli, ma anche per i due ragazzi che conosco bene. Io ero a fine carriera, ma ci siamo allenati spesso insieme. Il mercoledì si aggiungeva anche Vicario, e io li bombardavo di tiri. Si vedevano già le loro qualità: sono stati bravi a crescere attraverso il lavoro quotidiano e a mostrare solidità mentale, specialmente quando hanno lasciato la comfort zone di Udine”.

Di Natale ha anche condiviso un curioso aneddoto legato a Scuffet: “Eravamo in ascensore con Guidolin, stavamo andando allo stadio. Gli dissi che, se Brkic non ce l’avesse fatta, sarebbe stato giusto far giocare Scuffet. Essendo friulano, la gente ne sarebbe stata contenta”.