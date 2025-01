Zerbin, l’agente: “Andrà al Venezia, vi svelo la formula. A Conte dispiace per la sua cessione”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’imminente cessione del calciatore, in procinto di andare al Venezia. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Zerbin al Venezia? Le società si stanno parlando, c’è stato un piccolo rallentamento in virtù del fatto che il Napoli ultimamente ha avuto alcuni infortuni. I tempi? Nel mercato mi insegnano che è sempre difficile parlare di tempi, magari un club vuole chiudere prima una trattativa tralasciandone un’altra e quindi non si può stabilire con certezza. La formula della cessione? Si dovrebbe trattare di un prestito che diventa obbligo di riscatto in caso di permanenza del Venezia in serie A, quindi ci sono i margini per una cessione a titolo definitivo. Alessio ha fatto un percorso insieme al Napoli bellissimo, vuole giocare, poi in virtù del cambio di modulo sono cambiate le esigenze e quindi la sua voglia di giocare prevale. Essere allenato da Conte lo ha migliorato, a Napoli ha avuto grandi allenatori. Quando poi il mister ha dato il placet per la cessione a denti stretti gli ha detto che gli dispiaceva molto di questa cessione. Ha trovato in Alessio un giocatore che ha fame di apprendimento”.