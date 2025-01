Sportitalia – Napoli, Olivera è vicinissimo al rinnovo di contratto. I dettagli

Il Napoli è al lavoro per formalizzare il rinnovo di contratto di Mathias Olivera, una delle migliori rivelazioni di questa stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’estensione del contratto dell’uruguaiano è ormai cosa fatta, e la prossima settimana potrebbe arrivare l’incontro decisivo tra la società e l’entourage del calciatore. L’ex Getafe, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, è pronto a rinnovare fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno; se non fino al 2030. L’intesa di massima c’è, per un calciatore molto stimato da Antonio Conte. Non è un caso il fatto che sia sceso in campo in 19 partite su 19 disputate.