Romano – Napoli, pronta un’offerta ufficiale al Chelsea per Casadei. Spunta una richiesta dei Blues

Il Napoli sta per formalizzare un’offerta ufficiale al Chelsea per acquistare Cesare Casadei, giovane centrocampista italiano classe 2003. Lo rivela il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Secondo quanto riportato, il club londinese ha richiesto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, come già fatto con altre società che hanno trattato. Di seguito, il tweet del giornalista. “Il Napoli sta preparando la sua offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei. Sarà un trasferimento a titolo definitivo con il Chelsea che richiederà anche una percentuale sulla futura rivendita come già fatto con Feyenoord, Torino e due club inglesi. Antonio Conte, intenzionato a riportare Casadei in Italia”.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1876945948309368860