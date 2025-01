Rapporto Cies, i 100 calciatori più costosi: Kvaratskhelia unico presente del Napoli. I dettagli

L’International Centre for Sport Studies, meglio noto come Cies, ha reso noto il suo studio relativo ai 100 calciatori più costosi in circolazione. In cima a questa speciale classifica figura Jude Bellingham. L’inglese, in forza al Real Madrid, secondo questo studio vale ben 251,4 milioni di euro. Segue il norvegese del Manchester City Erling Braut Haaland (221,5 mln) e Vinicius Jr (205,7 mln). In questo rapporto, compare un solo calciatore del Napoli, ovvero Khvicha Kvaratskhelia, che si colloca alla posizione numero 74, ed è valutato 70,5 milioni di euro. Dei calciatori di Serie A, primeggia Lautaro Martinez, valutato 107,2 milioni, seguito dal compagno di squadra Marcus Thuram (89,1 mln) e dallo juventino Kenan Yildiz (80,6 mln).