Ranieri torna su Napoli-Roma: “Giocammo una partita buonina, ma non provammo mai a vincere”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, il tecnico è tornato a parlare della partita che i giallorossi hanno disputato contro il Napoli, la prima di questa sua nuova esperienza romanista. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Derby? Ero contento per i tifosi, la gioia che riesci a donare è più grande di quella che provi. Io non ho paura di dire le cose: abbiamo battuto una Lazio che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica ho visto una Roma diversa e in grado di saper stare in campo. Molto distante da quella vista contro il Napoli, ma ero arrivato solo da un giorno e i nazionali erano appena rientrati. C’è stato un progresso ed una crescita notevole. A Napoli avevamo fatto una partita buonina, ma eravamo stati troppo timidi, senza mai provare a vincere”.