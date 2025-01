Marchetti: “Il Napoli crede che Casadei sia perfetto, vi spiego”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sport 24 per parlare delle ultime news di mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli sta puntando su Casadei. Con la partenza di Folorunsho, il Napoli ha bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse, che aggredisca l’area avversaria e che abbia un po’ di gol. Casadei rappresenta l’identikit perfetto che cerca il club azzurro ed ha un ‘particolarità in più, oltre ad essere giovane e bravo, è italiano: per questioni di lista il Napoli ha bisogno di giocatori italiani. Non a caso si continua a parlare di Fazzini. Il Napoli ha capito che Casadei può lasciare il Chelsea, c’è stato un contatto breve tra il calciatore e Conte. Il suo vice Stellini l’aveva già osservato ai tempi del Tottenham. È un investimento importante, ma che è alla portata della casse del Napoli, si parla di una valutazione di 20 milioni di euro. E’ opzione decisamente interessante che il Napoli sta portando avanti, ha fatto uno scatto importante, oggi è il primo nella lista per riportare in Italia Casadei”.