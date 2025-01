Luis Hasa saluta il Lecce: “In bocca al lupo a società e compagni”. Passaggio al Napoli imminente

Luis Hasa è ormai prossimo a diventare un calciatore del Napoli. Il giovane centrocampista classe 2004, che ha compiuto 21 anni due giorni fa, arriverà in azzurro dopo aver trascorso 6 mesi al Lecce, dove non ha quasi mai trovato spazio. Ora, il calciatore si recherà a Roma, dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri. Nel frattempo, sul suo profilo Instagram, l’ex Juventus Next Gen ha pubblicato una storia in cui ha salutato l’ambiente Lecce, segno che il suo approdo in azzurro è ormai imminente. “Faccio un grande in bocca al lupo alla società e a tutti i compagni. Grazie Lecce”.