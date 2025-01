Secondo quanto riporta Il Mattino, i partenopei sarebbero pronti a cedere Rafa Marin in direzione Como o Villareal che in questa stagione il centrale spagnolo è stato impiegato poco dal mister da inizio stagione. ma rimane fino a quando il Napoli non prenderà prima il suo sostituto che Conte attende Marin rimane ancora a Napoli.