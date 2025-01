Gazzetta – Lukaku in grande spolvero: la condizione migliora ancora, a Firenze da trascinatore

Romelu Lukaku è in grande spolvero.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui l’ex Inter e Roma avrebbe riscattato il mancato rigore con il Venezia: “Ma il tempo è galantuomo per chi lavora con serietà, e da questo punto di vista Romelu continua a essere un esempio. Dopo il rigore fallito contro il Venezia gli è crollato il mondo addosso: Lukaku si sente in debito con Conte e con De Laurentiis, che hanno scommesso ancora su di lui. E ovviamente col popolo napoletano, che lo ha accolto come una star sin dal giorno delle visite mediche. E a Firenze, con l’attacco in emergenza, si è preso la squadra sulle spalle, tornando decisivo prima con la sponda che ha aperto a Neres la strada verso la gloria, poi trasformando un rigore che pesava maledettamente sul futuro suo e del Napoli”.