Gazzetta – Hasa-Napoli, oggi visite mediche e firma. Sarà Conte a decidere se girarlo in prestito

Dopo l’arrivo di Simone Scuffet, il Napoli non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Oggi, infatti, è il giorno dell’arrivo di Luis Hasa in casa partenopea. Il giovane centrocampista classe 2004, attualmente in forza al Lecce, è un ex della Juventus Next Gen ed è un pupillo del Ds del Napoli Giovanni Manna. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore firmerà oggi il contratto dopo aver svolto le visite mediche di rito. Inoltre, verrà provato da Antonio Conte in allenamento, che avrà modo di decidere se tenerlo con sé in squadra o di girarlo in prestito.