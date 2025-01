Del Genio sicuro: “Casadei è più funzionale di Fazzini per il Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Casadei e Fazzini. Ecco cosa ne pensa:

“Fazzini-Casadei? Il Napoli sta giocando con le mezzali che si inseriscono e attaccano molto. Casadei anche per la struttura fisica e gli inserimenti mi sembra l’ideale, può essere una buona soluzione. In una squadra solida e consolidata il giovane può esprimersi bene mentre Fazzini c’entra poco, magari lui può sostituire più Raspadori. Fazzini infatti non gioca tanto nell’Empoli ora che giocano a 3 in mezzo al campo e con due punte vere“.