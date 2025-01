Aia – Le designazioni arbitrali della ventesima giornata di Serie A. Torino-Juventus affidata a Fabbri

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventesima giornata di Serie A. Tra le sfide, spunta il derby della Mole che vedrà contrapposte Torino e Juventus. Il direttore di gara sarà Fabbri, mentre al Var andrà Meraviglia. Tornano a giocare in campionato anche le altre formazioni impegnate in Supercoppa. L’Inter sfiderà il Venezia, e verrà arbitrata da Piccinini, con Paterna al Var. L’Atalanta, invece, giocherà contro l’Udinese; gara che sarà diretta da Mariani, con Serra al Var. Il Milan, reduce dalla vittoria della Supercoppa, giocherà contro il Cagliari, e sarà diretto da Marchetti, con Di Paolo al Var.

LAZIO – COMO Venerdì 10/01 h.20.45

TREMOLADA

TOLFO – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – LECCE Sabato 11/01 h.15.00

CHIFFI (foto)

IMPERIALE – PRETI

IV: COLLU

VAR: MARINI

AVAR: SOZZA

UDINESE – ATALANTA Sabato 11/01 h.15.00

MARIANI

DEI GIUDICI – CECCON

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GUIDA

TORINO – JUVENTUS Sabato 11/01 h.18.00

FABBRI

ROSSI M. – ROSSI L.

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PATERNA

MILAN – CAGLIARI Sabato 11/01 h.20.45

MARCHETTI

ALASSIO – CIPRESSA

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

GENOA – PARMA h.12.30

COLOMBO

PERROTTI – NIEDDA

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – INTER h. 15.00

PICCININI

BERTI – VECCHI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

ABISSO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: SOZZA

AVAR: SERRA

MONZA – FIORENTINA Lunedì 13/01 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI