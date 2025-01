Scuffet, il saluto del Cagliari: “Al servizio della squadra, buon proseguimento”

Il Cagliari Calcio, tramite proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato ufficiale per salutare Simone Scuffet partito in direzione Napoli. L’ex Udinese, è passato in azzurro in prestito fino a fine stagione con Elia Caprile che è andato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù. Queste le parole del club sardo:

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Scuffet che si trasferisce al Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25.

Nell’Isola dall’estate 2023, Scuffet ha debuttato in rossoblù l’8 ottobre nella gara casalinga contro la Roma. La scorsa stagione ha totalizzato 31 gare, dando il suo importante contributo alla conquista della permanenza nella massima serie. Serietà e professionalità al servizio della squadra, in questa prima fase della stagione è sceso in campo 15 volte. Con le sue preziose parate è stato tra i protagonisti dell’ultima gara, vinta in trasferta per 2-1 contro il Monza.

Buon proseguimento di stagione, Simone”.