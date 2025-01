Renato Veiga – Napoli: spunta una nuova pretendente

Negli ultimi giorni si è vociferato di un interesse del Napoli per il terzino del Chelsea Renato Veiga.

La squadra londinese in estate ha acquistato l’originario di Lisbona per 14 milioni di euro e complice lo scarso utilizzo da parte di mister Maresca, il calciatore portoghese sarebbe pronto a cambiare squadra per giocare con continuità.

Nelle ultime ore si è inserita una nuova pretendente, lo Stoccarda. La squadra tedesca si aggiunge alla lista delle squadre interessate dopo il Marsiglia e la squadra campana.