L’avventura di Marcus Rashord a Manchester sponda United, sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante 27enne, con l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, ha perso il posto in squadra e sarebbe finito sul mercato. Su di lui oltre a qualche squadra araba, si è parlato anche di un possibile arrivo in Italia con Juventus, Milan e Napoli che sarebbero interessate.

Secondo TMW sul calciatore inglese ci sarebbero anche altre big europee come: Borussia Dortmund e Galatasaray.