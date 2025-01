Napoli, Rafa Marin può partire, Conte aspetta il sostituto

Rafa Marin, difensore del Napoli arrivato nel mercato estivo, potrebbe già lasciare l’azzurro e trovare spazio altrove in questi ultimi mesi di stagione. Il 21enne spagnolo, non ha giocato tantissimo con Antonio Conte e non ha quella maturità per poter essere schierato in più occasioni.

Secondo Kiss Kiss Napoli, sull’ex Real Madrid, ci sarebbe l’interesse del Como. Mister Conte e il ds Manna, avrebbero già dato la loro disponibilità al trasferimento, prima però il club azzurro, vuole un sostituto.