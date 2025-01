Interesse italiano per Zambo Anguissa: gli aggiornamenti

Frank Zambo Anguissa è stato uno dei migliori calciatori del Napoli in questa prima parte di campionato.

Il calciatore camerunense ha giocato 19 partite collezionando 3 gol ed essendo sempre prezioso nel gioco di mister Conte.

Sul calciatore ci sarebbe forte l’ interessamento dell’ Inter che vedrebbe in Anguissa il sostituto ideale del centrocampista turco Hakan Chalanoglu e l’infortunio dell’ ex Milan subito ieri nella finale di Supercoppa ha portato il Ds Marotta a guardarsi intorno per trovare il profilo perfetto da aggiungere alla rosa dei campioni d’Italia.

La Gazzetta dello Sport ha riportato i 2 calciatori che hanno acceso interesse alla Pinetina e sono quello del tedesco capitano del Bayern Monaco Joshua Kimmich (contratto in scadenza 2025) e appunto Anguissa anch’egli con contratto in scadenza a giugno.