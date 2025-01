Il Napoli è pronto ad acquistare il sostituto di Folorunsho: la situazione

L’approdo di Folorunsho a Firenze apre il mercato del Napoli nella zona neutrale del campo.

Mister Antonio Conte attende un centrocampista per riempire il buco in organico lasciato dall’ ex Bari e la società campana starebbe valutando vari calciatori.

Il nome più gettonato è quello del trequartista dell’ Empoli Jacopo Fazzini (il calciatore gradirebbe però trasferirsi alla Lazio dove avrebbe maggior minutaggio e continuare a giocare nel suo ruolo naturale) ma nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Cesare Casadei che gradirebbe un ritorno in Italia dopo le esperienze nel Regno Unito e del centrocampista argentino dell’ Udinese Payero, senza dimenticare l’interessamento del Napoli per il centrocampista della Nazionale Davide Frattesi.