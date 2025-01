L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano è ancora tutto fermo per Michael Folorunsho. La Fiorentina sta aspettando segnali dal Napoli, la cui dirigenza non ha dato ancora il via libera alle visite mediche del centrocampista perché vuole prima chiudere per il sostituto. Folorunsho scalpita, è già d’accordo su tutto con la società viola, ma sa di dipendere dalle dinamiche di mercato del Napoli. Infatti mister Antonio Conte, vuol mantenere lo stesso numero di tesserati, quindi non vuole assolutamente che la sua rosa possa diminuire dopo il mercato invernale