L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su delle statistiche riguardanti il Napoli in quest’arco di stagione. Secondo il quotidiano se parliamo di fase difensiva si nota subito la grande aggressività del Napoli. Se parliamo di fase offensiva si nota che il Napoli è primo per recuperi negli ultimi 40 metri di campo in zona offensiva (30). Il Napoli è primo con l’Inter per gol segnati dopo un recupero in zona offensiva (4). Gli azzurri sono la squadra che ha tentato il maggior numero di dribbling in zona gol ed è seconda solo all’Atalanta per passaggi in verticale (2800 contro i 2817 dei bergamaschi)