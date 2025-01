Addio Daniele: oggi gli azzurri lo ricorderanno in una cerimonia intima a Castel Volturno

A poche ore dal match con la Fiorentina è venuto a mancare Daniele Prisco, piccolo tifoso del Napoli. Una notizia tragica, che ha toccato profondamente tutto lo spogliatoio azzurro. Oggi alle 16 ci saranno i funerali nella parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini, in zona vomero. Come riporta La Repubblica, la squadra non parteciperà alle esequie pubbliche ma ricorderà il piccolo Daniele in una cerimonia intima a Castel Volturno. Solo una delegazione della dirigenza presenzierà al funerale che si terrà quest’oggi al Vomero.