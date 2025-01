TuttoSport – Il Napoli non punta ad obiettivi minimi; Conte ha siglato un record

TuttoSport si è soffermato sulla vittoria del Napoli contro la Fiorentina e sul percorso degli azzurri fino a questo momento: “Anno nuovo, nuova vittoria: è la quarta di fila (dopo il ko con la Lazio) per il Napoli di Conte, che non compete per obiettivi minimi. Il successo contro la Fiorentina, il primo contro una delle squadre nelle prime cinque posizioni della classifica, ha lanciato in vetta la squadra di Conte: primato in solitaria, per la prima volta dalla quattordicesima giornata. Forse nemmeno don Antonio si sarebbe aspettato di ritrovarsi con 44 punti al giro di boa. Un traguardo che nell’era De Laurentiis rappresenta un record – condiviso con Ancelotti – per gli allenatori al loro primo anno. Sarri aveva chiuso con 41, Spalletti si era fermato a 39. Negli ultimi cinque anni la media punti delle squadre, che poi hanno vinto il campionato, al termine dell’andata si è attestata a 46“.