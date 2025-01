L’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, in onda sulle reti Mediaset:

“Il Napoli arriverà fino in fondo. Conte dopo Verona ha ribaltato la mentalità della squadra. Adesso il Napoli è la classica squadra che arriva fino in fondo perché è solidissima, efficace, non spettacolare ma forte. McTominay e Neres sono grandi acquisti, ma Conte è bravo, è un vincente, ossessionato dalla vittoria“.