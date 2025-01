Rai – Ciro Venerato: “Fazzini vuole la Lazio; Interesse del Villareal per Rafa Marin. Danilo può arrivare a fine mese”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto alla trasmissione “Domenica Sportiva” su Rai 2 e ha parlato anche del Napoli: “Affari di giornata: arriva il secondo portiere, Scuffet dal Cagliari e in Sardegna ci va Caprile. Domani, al massimo dopo domani, visite mediche alla Fiorentina per Folorunsho. Conte, però, vuole anche un centrocampista. La Lazio, dopo aver vinto in Coppa Italia e campionato ha vinto anche sul mercato, perché soffierà Fazzini al Napoli. Il club di De Laurentiis ha offerto più soldi della Lazio, 18 mesi di prestito non oneroso a 11 milioni, rispetto alla Lazio che ne offre 10. Ma il calciatore, attraverso il suo agente Pucciarelli, ha fatto sapere al Napoli e all’Empoli che vuole andare alla Lazio. Crede di avere maggiore spazio nella Lazio rispetto alla concorrenza più qualificata al Napoli. Il Napoli, poi, appena prenderà Danilo darà in prestito Rafa Marin. Non c’è solo il Como, pochi giorni fa a Manna è arrivata un’offerta del Villarreal che è disposto a pagare per 6 mesi un milione, garantendo la maglia da titolare allo spagnolo. Entro il 3 febbraio Conte avrà Danilo. Napoli e Juventus fanno finta di litigare, perché la Juve chiede 2 milioni d’indennizzo, il Napoli non intende mettere neanche un euro. La quadra si troverà, magari complice anche l’entourage del giocatore, con un indennizzo legato agli obiettivi. Se il Napoli va in Champions riconoscerà un x alla Juve, se il Napoli vincerà lo scudetto riconoscerà un xy. Ma ormai Danilo si sente del Napoli, ha già firmato per gli azzurri da svincolato dal primo luglio, ha già l’accordo, lo sa anche la Juventus. Avere per 6 mesi un giocatore fuori rosa che già sa che dal primo luglio è un tesserato del Calcio Napoli è un controsenso. Il Napoli, a sua volta, vuole assolutamente Danilo, che può coprire anche il ruolo di terzino sinistro per Conte, farà di tutto per cercare di trovare una sintesi anche perché al momento tra De Laurentiis e Giuntoli c’è un po’ di freddezza per l’addio dopo lo scudetto“.