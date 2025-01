Christian Panucci, allenatore, è intervenuto nel corso di ‘Pressing’, trasmissione in onda sui canali Mediaset, e si è soffermato anche sul Napoli: “L’anno scorso abbiamo criticato molto De Laurentiis, ma quest’anno è stato bravo a fare un passo indietro perchè non è mai facile per un presidente. Gli ha consegnato la squadra e poi ha accontentato Conte prendendogli chi voleva”.