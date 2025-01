Il Mattino – Napoli, per Fazzini l’Empoli chiede 12 milioni di euro; serve accelerare

Come riportato da Il Mattino, il Napoli segue con attenzione Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo dell’Empoli: “Il Napoli segue un profilo di prospettiva e che non incide in lista over: si tratta di Jacopo Fazzini dell’Empoli su cui c’è la concorrenza della Lazio. Il club toscano chiede 12 milioni per il suo gioiellino, Lotito ha il problema dell’indice di liquidità ed il diesse Fabiani ha provato ad eluderlo con un biennale con riscatto a 10 milioni. La sensazione è che se il Napoli accelera porta a casa Fazzini“.