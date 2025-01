Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com si è soffermato anche su Kvaratskhelia e Antonio Conte:

“Chi dice che l’allenatore influisca solo in minima parte non ha capito nulla. L’allenatore, oggi come oggi, in Italia deve incidere più del 50% e se De Laurentiis è furbo, visto quel Neres, può fare cassa con Kvara e ottiene un risultato migliore. Conte ha solo un grande torto: è innamorato di Lukaku ma meglio del belga ce ne sono tanti altri“.