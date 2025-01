Chiariello: “Partita di Firenze significativa. Napoli campione d’inverno”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, su Canale 21, soffermandosi sulla vittoria del Napoli a Firenze:

“Non voglio magnificare il 3-0 di Firenze come una partita di portata storica, ma può essere sicuramente una partita molto significativa in un campionato che vede il Napoli potenzialmente chiudere il girone d’andata da campione d’inverno. Dico potenzialmente, perché dipende dall’Inter che ha due partite ancora da giocare e non dovesse vincerle tutte e due il Napoli sarebbe campione d’inverno. E non si sa se in condominio o meno con l’Atalanta, che deve giocare con la Juventus l’ultima gara del girone“.