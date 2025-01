Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista per Il Mattino, soffermandosi su David Neres:

“Ci ho giocato tanto con il Pocho Lavezzi e spesso in Neres mi sembra di rivedere il suo ‘sposto e scatto’, i suoi slalom essenziali e senza invenzioni, il suo freestyle che stregava tutti”.