Matteo Politano, assente per infortunio nella partita Fiorentina-Napoli, ha commentato la netta vittoria degli azzurri al Franchi attraverso un toccante post su Instagram. Il giocatore ha voluto ricordare la tragica scomparsa del piccolo Daniele, dedicando il successo alla sua memoria: “Tre punti importanti in un giorno difficile per tutti noi. Oggi ci ha lasciato il piccolo Daniele. Questa vittoria è per lui e ogni pensiero è per la sua famiglia”.