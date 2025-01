Neres decisivo: gol e crescita con il Napoli

David Neres ha confermato il suo valore alla quarta partita da titolare, segnando una rete straordinaria che ha lasciato il segno. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, celebra il brasiliano, sottolineando la qualità tecnica, l’arte del dribbling e la sua capacità di essere imprevedibile e difficile da fermare.

Arrivato al Napoli nell’estate scorsa, Neres è stato inizialmente tenuto ai margini da Antonio Conte, che lo considerava ancora troppo anarchico e gli chiedeva una crescita tattica. Tuttavia, quando il momento è arrivato, il tecnico ha deciso di lanciarlo titolare, e il risultato è stato sorprendente. Il brasiliano si è trasformato in un giocatore più maturo e pronto al sacrificio, con un’importante crescita anche in fase difensiva, senza però perdere il suo smalto offensivo. Le sue ripartenze, accelerazioni, assist e gol stanno dimostrando quanto sia stato un acquisto azzeccato per il Napoli.